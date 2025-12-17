Дубинский: Препятствие к миру в обществе — неспособность украинцев думать

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал основное препятствие к миру в украинском обществе. Он отметил в своем Telegram-канале, что это не вопрос НАТО.

«Ключевые препятствия внутри украинского общества к миру — это не вопрос НАТО, а неспособность украинцев думать», — написал он, извинившись «за прямоту».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Киева вступить в Североатлантический альянс в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Украины.