Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:59, 17 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал украинцев неспособными думать

Дубинский: Препятствие к миру в обществе — неспособность украинцев думать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал основное препятствие к миру в украинском обществе. Он отметил в своем Telegram-канале, что это не вопрос НАТО.

«Ключевые препятствия внутри украинского общества к миру — это не вопрос НАТО, а неспособность украинцев думать», — написал он, извинившись «за прямоту».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.

До этого стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Киева вступить в Североатлантический альянс в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    США ввели ограничения на выдачу виз для граждан ряда стран

    Брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом

    Раскрыты шесть принципов хорошего сна

    Лукашенко предупредил об исчезновении Украины

    Депутат Рады назвал украинцев неспособными думать

    В Армении раскритиковали ЕС за вмешательство в дела страны

    Лукашенко обратился к Европе с призывом насчет Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok