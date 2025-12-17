Депутат уличил главу МИД Финляндии во лжи о России

Iltalehti: Финский депутат обвинил главу МИД Валтонен во лжи из-за слов о России

Финский депутат Йоханнес Юрттиахо поспорил с министром иностранных дел страны Элиной Валтонен насчет ее утверждения о том, что на Россию за последние сто лет никто не нападал. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По ее данным, во время пленарного заседания парламента Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи, напомнив ей о вторжении Финляндии в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

«Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года», — сказал он.

Депутат также поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства, не следовало ли ему самому проверить информацию, которую та озвучила прессе, однако Валтонен проигнорировала вопрос.

Ранее Валтонен заявила, что Россия якобы будет угрозой для НАТО даже после окончания конфликта на Украине.