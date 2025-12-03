Глава МИД Финляндии назвала Россию «угрозой» НАТО

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Россия якобы будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания конфликта на Украине. Ее слова публикует постпредство Финляндии в НАТО.
«Россия останется угрозой для НАТО, даже если война на Украине закончится. Вот почему мы должны продолжать укреплять силы сдерживания и обороны НАТО», — сказала глава МИД Финляндии.
Валтонен добавила, что Финляндия внесет вклад в укрепление сил сдерживания и обороны альянса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО стремится к срыву мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.