15:33, 3 декабря 2025Мир

Глава МИД Финляндии назвала Россию «угрозой» НАТО

Валтонен: РФ будет угрозой для НАТО даже после окончания конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Россия якобы будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания конфликта на Украине. Ее слова публикует постпредство Финляндии в НАТО.

«Россия останется угрозой для НАТО, даже если война на Украине закончится. Вот почему мы должны продолжать укреплять силы сдерживания и обороны НАТО», — сказала глава МИД Финляндии.

Валтонен добавила, что Финляндия внесет вклад в укрепление сил сдерживания и обороны альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО стремится к срыву мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

