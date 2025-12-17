Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 17 декабря 2025Мир

Депутаты Европарламента испугались США

Politico: Депутаты Европарламента боятся слежки со стороны США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom  

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали сменить программное обеспечение для бронирования билетов из-за страха слежки со стороны США. Об этом сообщает Politico.

64 евродепутата обратились к председателю ЕП Роберте Метсола с просьбой отказаться от услуг компании Carlson Wagonlit Travel после того, как в сентябре ее приобрела American Express Global Business Travel. В тексте обращения они выразили опасения, что их планы могут быть «отслежены или сорваны представителями правительства США».

«Использование CWT для организации наших поездок подвергает депутатов ЕП и сотрудников парламента реальной и непосредственной опасности санкций США, которые уже использовались в прошлом против европейских чиновников. Такие меры не просто теоретические, они представляют собой прямую угрозу независимости и достоинству нашего учреждения», — заявили политики.

15 декабря стало известно, что европейские страны боятся делиться разведданными с США из-за попыток американского лидера Дональда Трампа «сблизиться с Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok