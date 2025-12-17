Депутаты Европарламента испугались США

Politico: Депутаты Европарламента боятся слежки со стороны США

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали сменить программное обеспечение для бронирования билетов из-за страха слежки со стороны США. Об этом сообщает Politico.

64 евродепутата обратились к председателю ЕП Роберте Метсола с просьбой отказаться от услуг компании Carlson Wagonlit Travel после того, как в сентябре ее приобрела American Express Global Business Travel. В тексте обращения они выразили опасения, что их планы могут быть «отслежены или сорваны представителями правительства США».

«Использование CWT для организации наших поездок подвергает депутатов ЕП и сотрудников парламента реальной и непосредственной опасности санкций США, которые уже использовались в прошлом против европейских чиновников. Такие меры не просто теоретические, они представляют собой прямую угрозу независимости и достоинству нашего учреждения», — заявили политики.

15 декабря стало известно, что европейские страны боятся делиться разведданными с США из-за попыток американского лидера Дональда Трампа «сблизиться с Россией».