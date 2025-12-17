Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 17 декабря 2025Экономика

Деятельность одного из владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» потребовали запретить

В суд поступил иск ГП РФ о запрете деятельности акционера «Кондитерус Ком»
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры, потребовавшей запретить деятельность одного из акционеров компании «Кондитерус ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Речь в иске идет об Игоре Семенове, входящем в состав объединения АО «Кондитерус Ком». Отмечается, что надзорное ведомство также просит обратить в доход РФ принадлежащие ответчику именные акции компании.

Ранее решением того же суда деятельность АО «Кондитерус Ком» в связи с осуществлением экстремистской деятельности была запрещена. Также экстремистским объединением суд признал владельцев компании Николая и Дениса Штенгеловых, изъяв их имущество в доход государства.

В иске, предшествовавшем такому решению, говорилось, что более 21 миллиарда рублей доходов группы были выведены фигурантами за рубеж с 2022 года. Николай Штенгелов является гражданином Украины, а его сын Денис — Австралии. Оба уехали из России более 10 лет назад. При этом Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младщий снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok