Деятельность одного из владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» потребовали запретить

В суд поступил иск ГП РФ о запрете деятельности акционера «Кондитерус Ком»

В Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры, потребовавшей запретить деятельность одного из акционеров компании «Кондитерус ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Речь в иске идет об Игоре Семенове, входящем в состав объединения АО «Кондитерус Ком». Отмечается, что надзорное ведомство также просит обратить в доход РФ принадлежащие ответчику именные акции компании.

Ранее решением того же суда деятельность АО «Кондитерус Ком» в связи с осуществлением экстремистской деятельности была запрещена. Также экстремистским объединением суд признал владельцев компании Николая и Дениса Штенгеловых, изъяв их имущество в доход государства.

В иске, предшествовавшем такому решению, говорилось, что более 21 миллиарда рублей доходов группы были выведены фигурантами за рубеж с 2022 года. Николай Штенгелов является гражданином Украины, а его сын Денис — Австралии. Оба уехали из России более 10 лет назад. При этом Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младщий снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.