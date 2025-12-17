В Париже Диснейленд завалило мусором после забастовки уборщиков

В Париже Диснейленд погряз в отходах. Мусорный коллапс в парке аттракционов устроили уборщики. Кадры публикует UK News in Pictures.

Вход в парк аттракционов, пользующийся мировой популярностью, оказался завален мусором под самое Рождество. Виновниками оказались бастующие уборщики. Стачка была организована по причине «недостойных условий труда»: мусорщики раскидали отходы перед входными арками и, выстроившись вокруг урн, начали по ним барабанить. Аналогичная забастовка была анонсирована и в 2024 году, однако тогда руководству парка удалось ее избежать.

Ранее массовые забастовки уборщиков и водителей мусоровозов устроили в Бирмингеме. В течение трех месяцев британцы требовали повысить заработные платы и отказаться от сокращения рабочих мест. В результате в городе скопилось 17 тысяч тонн отходов, и началось нашествие гигантских крыс.