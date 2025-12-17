Реклама

16:05, 17 декабря 2025Культура

Долину призвали заплатить Лурье за моральный ущерб

Критик Соседов: Лурье вправе требовать от Долиной компенсацию морального вреда
Ольга Коровина

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандале с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Его комментарий приводит Life.

Собеседник издания заявил, что предпринимательница Полина Лурье должна потребовать от певицы компенсацию морального ущерба. По его словам, исполнительница также должна выплатить все, что покупательница квартиры потратила на разбирательства за полтора года.

«Издержки все, которые Лурье платила за квартиру, коммунальные услуги она оплачивала в течение года или больше года — это все ей будет выплачено?» — возмутился Соседов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, в которую попала Долина. Он предположил, что критика в адрес артистки не прекратится, пока не появится новое резонансное дело. В то же время медиаменеджер выразил готовность помочь исполнительнице.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку.

