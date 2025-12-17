Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Есть признаки того, что Запад «сливает» Зеленского

Западные страны неоднозначно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, поэтому существуют признаки того, что от политика пытаются избавиться. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, беседуя с журналистами ТАСС.

По его словам, есть структуры, для которых фигура Зеленского является уже невыгодной. Впрочем, некоторым структурам необходимо иметь такого главу во власти Украины, считает Прозоров.

Как отметил аналитик, чем дольше Зеленский будет находится во власти, тем дольше растянется конфликт с Россией, и заработки, соответственно продолжат расти. «Поэтому я бы не был так категоричен, что Запад его "сливает". Да, признаки такие есть. Но говорить о том, что это однозначная позиция Запада, я бы поостерегся», — добавил бывший спецслужбист.

Ранее в украинской Верховной Раде предрекли Владимиру Зеленскому обвинения ФБР. Кроме того, они могут коснутся и команды нынешнего президента. Предполагается, что общий уровень претензий американцев по краже финансовой помощи США к Зеленскому и его людям составляет 10 миллиардов долларов.