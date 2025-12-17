Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 17 декабря 2025Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о попытках Запада избавиться от Зеленского

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Есть признаки того, что Запад «сливает» Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Западные страны неоднозначно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, поэтому существуют признаки того, что от политика пытаются избавиться. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, беседуя с журналистами ТАСС.

По его словам, есть структуры, для которых фигура Зеленского является уже невыгодной. Впрочем, некоторым структурам необходимо иметь такого главу во власти Украины, считает Прозоров.

Как отметил аналитик, чем дольше Зеленский будет находится во власти, тем дольше растянется конфликт с Россией, и заработки, соответственно продолжат расти. «Поэтому я бы не был так категоричен, что Запад его "сливает". Да, признаки такие есть. Но говорить о том, что это однозначная позиция Запада, я бы поостерегся», — добавил бывший спецслужбист.

Ранее в украинской Верховной Раде предрекли Владимиру Зеленскому обвинения ФБР. Кроме того, они могут коснутся и команды нынешнего президента. Предполагается, что общий уровень претензий американцев по краже финансовой помощи США к Зеленскому и его людям составляет 10 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Россиянам рассказали о популярных мошеннических схемах в 2025 году

    Россиянка описала одну особенность немцев фразой «для нашей культуры это грубо»

    В России высказались о необходимости новых уровней защиты в школах

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о попытках Запада избавиться от Зеленского

    Предсказаны популярные мошеннические схемы в 2026 году

    Мужчина реализовал туалетный фетиш в постели и возмутил жену

    Россияне раскрыли отношение к присутствию начальства на корпоративах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok