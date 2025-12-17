Фон дер Ляйен: Россия напрямую угрожает безопасности стран ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран. Провокационный пост она написала в соцсети X.

«Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности», — впала глава ЕК в отчаяние.

По словам политика, бессрочная заморозка российских активов в ЕС якобы «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, что российские активы останутся замороженными, пока Европейский союз не примет решение об их разморозке. По ее словам, решение о заморозке активов РФ на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» в переговорах по Украине.