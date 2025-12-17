Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

Генсек ООН Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Соединенные Штаты и Венесуэлу проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, пишет ТАСС.

«Генсек сфокусирован на том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он призывает к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации», — уточнил Хак.

Гутерриш призывает все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая Устав ООН и другие. Хак добавил, что глава всемирной организации «пристально следит за нынешней ситуацией».

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

До этого политик потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.