Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 17 декабря 2025Мир

Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

Генсек ООН Гутерриш призвал США и Венесуэлу к сдержанности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Presidential Office of Ukr / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Соединенные Штаты и Венесуэлу проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, пишет ТАСС.

«Генсек сфокусирован на том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он призывает к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации», — уточнил Хак.

Гутерриш призывает все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая Устав ООН и другие. Хак добавил, что глава всемирной организации «пристально следит за нынешней ситуацией».

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

До этого политик потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

    Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

    Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

    Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

    Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

    Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

    Раскрыты сроки переговоров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok