Авианосная группа США приблизилась к Венесуэле на расстояние удара

MWM: Авианосная группа ВМС США приблизилась к Венесуэле на расстояние удара

Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford приблизилась к берегам Венесуэлы на расстояние, позволяющее нанести удар по территории страны. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Суперавианосец ВМС США USS Gerald Ford и его ударная группа передислоцировались примерно на 600 километров к юго-западу от Пуэрто-Рико, тем самым значительно приблизившись к Венесуэле», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в случае начала ударов со стороны США авианосная ударная группа будет поддерживаться широким спектром вспомогательных боевых кораблей, а также дислоцированной в Пуэрто-Рико наземной авиацией. В свою очередь, Венесуэла располагает небольшим флотом из 21 российского истребителя Су-30МК2, значительно превосходящего, по замечанию авторов материала, любой другой тип истребителей, с которыми когда-либо сталкивались в бою американские самолеты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также объявил о признании действующих властей страны иностранной террористической организацией. По словам главы Белого дома, незаконный режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.