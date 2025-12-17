Реклама

17 декабря 2025

Германия засомневалась насчет отправки войск на Украину

Клингбайль: Не надо ставить телегу впереди лошади в вопросе отправки сил Украине
Марина Совина
Фото: Lars Klingbeil / Globallookpress.com

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, комментируя возможность отправки немецких войск на Украину, заявил, что не стоит ставить телегу впереди лошади. Его цитирует издание Neuen Osnabrücker Zeitung.

Министр подчеркнул, что обсуждать этот вопрос следует тогда, «когда это действительно необходимо». Он также отметил, что ключевое значение имеет реакция России на намерение европейских стран разместить свой военный контингент на украинской территории.

При этом Клингбайль заверил, что Германия всегда будет выполнять свои обязанности, и назвал страну «самым большим сторонником Украины».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.

