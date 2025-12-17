Гоблин назвал «гнусными гадинами» возвращающих себе квартиры пенсионеров

Блогер Пучков раскритиковал возвращающих себе квартиры обманутых пенсионеров

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал пенсионеров, которые, продают свои квартиры под влиянием мошенников, а затем через суд возвращают жилье назад. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он назвал таких людей гадинами.

Пучков отметил, что некоторые россияне жалеют пенсионеров, которые продали квартиры под влиянием мошенников. Однако блогер выразил несогласие с такой позицией: по его словам, зачастую пожилые россияне идут на такой шаг, поскольку уверены в том, что суд впоследствии вернет им жилье.

«Бабушки, которые продают квартиры — вам-то кажется, что это какой-то божий одуванчик... Прекратите. Это гнусная гадина, которая специально все это сделала, зная, что суд присудит вот так», — возмутился Гоблин. Он также добавил, что честный покупатель не должен страдать от того, что продавец жилья решил отдать деньги злоумышленникам.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил реакцию россиян на дело певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру, будучи под влиянием мошенников, а затем через суд вернула ее себе. Он назвал справедливым недовольство граждан из-за ситуации с артисткой.

Верховный суд (ВС) России во вторник, 16 декабря, поставил точку в деле о квартире Долиной. Суд отменил решения нижестоящих инстанций, право собственности оставили за покупательницей недвижимости Полиной Лурье.