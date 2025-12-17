Реклама

Россия
22:12, 17 декабря 2025Россия

Губернатор Севастополя рассказал о попытке ВСУ атаковать город

Развожаев: Силы ПВО и Черноморского флота сбили 11 украинских БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, 17 декабря с 20:00 и до почти 22:00 было сбито 11 воздушных целей. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие городские объекты не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы находятся наготове.

Развожаев также отмечал, что уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) велось в том числе из стрелкового оружия. Пули, которые не попадали в цель, с ускорением свободного падения возвращались вниз.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди признался в атаке на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

