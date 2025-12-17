Реклама

Бывший СССР
13:02, 17 декабря 2025

Командующий ВСУ взял ответственность за удары по НПЗ на Кубани

Командующий СБС ВСУ Бровди признался в атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Сухопутні війська України / YouTube

Налет беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае выполняли подразделения Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ответственность за атаку на инфраструктурный объект взял на себя в Telegram командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«НПЗ Славянский (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ). [Удар] нанесен 17 декабря "Птицами" 1 ОЦ СБС (бывший 14-й полк СБС) совместно с ССО и ГУР», — признался Мадьяр.

В ночь на 17 декабря система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила почти 100 украинских дронов. Больше всего беспилотников было сбито над Кубанью и Ростовской областью.

В Краснодарском крае обломки одного из БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате произошел пожар на площади 100 квадратных метров.

