Хакеры получили данные о расположении ВСУ по всей линии фронта

Хакеры KillNet получили данные о расположении ВСУ и разместили их на карте

Группировка хакеров KillNet получила данные о расположении войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте. Об этом РИА Новости рассказал анонимный представитель группировки.

По его словам, после взлома в интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные хакерам на сегодня: координаты размещения складов и техники, архивов штабов и подразделений, расположение авиации, военные досье на украинских солдат, а также тактико-технические характеристики военной техники противника.

Собеседник агентства сообщил, что российские бойцы и командование смогут по одному клику увидеть производственные мощности, логистику и персонал украинского военного завода, списки солдат, планы и документы военных штабов ВСУ.

Ранее хакеры из группировок KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию против шести страховых украинских фирм. В результате им удалось выкрасть сведения о расположении и наименовании ряда воинских частей Службы безопасности Украины.