Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 17 декабря 2025МирЭксклюзив

«Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

Профессор Робертс: Новая волна расширения НАТО представляет угрозу для России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Новая волна расширения НАТО будет представлять угрозу для национальной безопасности России из-за агрессивной направленности военного блока. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

В частности, исследователь обратил внимание на дискуссию, которая развернулась вокруг Ирландии и ее возможного членства в Североатлантическом альянсе.

Важный вопрос заключается в том, каким альянсом будет НАТО в будущем. Если НАТО останется агрессивным, экспансионистским и милитаристским альянсом, то я буду против вступления Ирландии из-за угрозы эскалации напряженности

Джеффри Робертспочетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Фото: Cezary Kowalski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Что известно о возможной новой волне расширения НАТО?

15 декабря портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом «угрозы национальному воздушному пространству» из-за неких «российских» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые якобы были замечены в небе.

«[На этом фоне разгорелась] дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в НАТО. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту идею, а еще треть не определилась», — говорится в материале.

Таким образом в странах Запада вновь пошли разговоры о новой волне расширения военного альянса. С момента окончания холодной войны в него вступили:

  • В 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия;
  • В 2004 году — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения;
  • В 2009 году — Албания и Хорватия;
  • В 2017 году — Черногория;
  • В 2020 году — Македония;
  • В 2023 году — Финляндия;
  • В 2024 году — Швеция.

При этом отмечается, что нейтралитет остается основой ирландской внешней политики и возможная интеграция в евроатлантические структуры будет противоречить этому курсу.

Кроме того, основными противниками вступления в НАТО выступает левая партия «Шинн Фейн», которая требует нормализации отношений с Россией

Также остается неясным, как расширение НАТО изменит боеспособность альянса. Как указывает Euractiv, Ирландия фактически не обладает собственными вооруженными силами и доверяет Великобритании в охране своих территорий.

Материалы по теме:
«Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?
«Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?
10 декабря 2025
«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?
«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?
11 декабря 2025
«Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?
«Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?
13 декабря 2025

Возможна ли нормализация отношений НАТО с Россией?

При этом Робертс не исключил, что между Североатлантическим альянсом и Россией получится найти компромисс в будущем.

Я не буду возражать [против расширения НАТО], если этот альянс будет умиротворен и станет частью общеевропейского пространства безопасности, включающего Россию

Джеффри Робертспочетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Исследователь призвал нейтральные страны не вступать в такие объединения на фоне эскалации отношений с Москвой.

«Тем временем Ирландии следует придерживаться активного нейтралитета, ориентированного на мир, включая развитие связей с государствами-единомышленниками, особенно в странах глобального Юга», — резюмировал эксперт.

Что в России говорят о возможном расширении НАТО?

Дискуссия вокруг вступления Ирландии в НАТО напрямую связана и с вопросом конфликта на Украине.

В начале ноября замглавы украинского МИД Сергей Кислица посетил Ирландию. На конференции, организованной Киевом, он заявил о якобы «российской угрозе» для островного государства, а также призывал начать вступление в Североатлантический альянс, назвав нейтралитет «атавизмом».

Он также привел Ирландии пример Швеции и Финляндии, которые отказались от курса на нейтралитет во внешней политике и вошли в НАТО

На это обратили внимание в МИД России. 14 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что такие высказывания говорят о попытке Киева навязать свой опыт Ирландии.

[Кислица], наверное, не додумался, что представляет плохой пример избавления от признаков «атавизма» (...) Видимо такую же судьбу потрошения страны НАТО Киев уготовил для Ирландии, как будто она без украинского опыта не разберется

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, что Дублин вправе самостоятельно решить этот вопрос.

Фото: Yves Herman / Reuters

В США участие в НАТО поставили под вопрос

На фоне дискуссий о возможном расширении альянса, в США сторонники президента Дональда Трампа и вовсе ставят актуальность объединения под вопрос.

9 декабря конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси выдвинул законопроект о выходе США из НАТО.

НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей собственной страны, а не социалистических стран

Томас Массичлен Палаты представителей от штата Кентукки

Конгрессмен также подчеркнул, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону

Этот законопроект имеет несколько важных деталей. Например, в нем указано, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание СССР не расширять альянс на Восток. В частности, Масси напомнил, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году с целью сдерживания Москвы. Однако по окончании холодной войны альянс следовало расформировать, чтобы нормализовать отношения с СССР.

При этом он обратил внимание, что этого не произошло: «Несмотря на снижение своей значимости и предыдущие заверения об обратном, НАТО начала масштабное расширение на Восток в 1999 году, которое к 2025 году достигло кульминации в виде сухопутной границы с Российской Федерацией, опоясывающей Балтийское море».

Масси обратил внимание на то, что Россия последовательно называла в своих военных доктринах НАТО угрозой, однако США игнорировали эти предупреждения.

Конфликт на Украине 2022 года демонстрирует готовность Российской Федерации к применению военных действий в ответ на предполагаемые угрозы безопасности. Но члены НАТО все равно отказались исключить дальнейшее расширение

Законопроект Палаты представителей о выходе США из НАТО
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    Под Бермудским треугольником обнаружен загадочный гигантский объект

    Развеян популярный миф о вреде сливочного масла

    Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

    Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

    ВСУ ударили по двум российским городам

    Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

    Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok