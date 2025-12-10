«Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

Профессор Робертс: Новая волна расширения НАТО представляет угрозу для России

Новая волна расширения НАТО будет представлять угрозу для национальной безопасности России из-за агрессивной направленности военного блока. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

В частности, исследователь обратил внимание на дискуссию, которая развернулась вокруг Ирландии и ее возможного членства в Североатлантическом альянсе.

Важный вопрос заключается в том, каким альянсом будет НАТО в будущем. Если НАТО останется агрессивным, экспансионистским и милитаристским альянсом, то я буду против вступления Ирландии из-за угрозы эскалации напряженности Джеффри Робертс почетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Фото: Cezary Kowalski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Что известно о возможной новой волне расширения НАТО?

15 декабря портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Ирландия задумалась о возможном вступлении в НАТО под предлогом «угрозы национальному воздушному пространству» из-за неких «российских» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые якобы были замечены в небе.

«[На этом фоне разгорелась] дискуссия о нейтралитете Ирландии и целесообразности вступления в НАТО. Согласно опросам, около трети ирландцев поддерживают эту идею, а еще треть не определилась», — говорится в материале.

Таким образом в странах Запада вновь пошли разговоры о новой волне расширения военного альянса. С момента окончания холодной войны в него вступили:

В 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия;

— Венгрия, Польша и Чехия; В 2004 году — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения;

— Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения; В 2009 году — Албания и Хорватия;

— Албания и Хорватия; В 2017 году — Черногория;

— Черногория; В 2020 году — Македония;

— Македония; В 2023 году — Финляндия;

— Финляндия; В 2024 году — Швеция.

При этом отмечается, что нейтралитет остается основой ирландской внешней политики и возможная интеграция в евроатлантические структуры будет противоречить этому курсу.

Кроме того, основными противниками вступления в НАТО выступает левая партия «Шинн Фейн», которая требует нормализации отношений с Россией

Также остается неясным, как расширение НАТО изменит боеспособность альянса. Как указывает Euractiv, Ирландия фактически не обладает собственными вооруженными силами и доверяет Великобритании в охране своих территорий.

Возможна ли нормализация отношений НАТО с Россией?

При этом Робертс не исключил, что между Североатлантическим альянсом и Россией получится найти компромисс в будущем.

Я не буду возражать [против расширения НАТО], если этот альянс будет умиротворен и станет частью общеевропейского пространства безопасности, включающего Россию Джеффри Робертс почетный профессор истории Университетского колледжа Корка

Исследователь призвал нейтральные страны не вступать в такие объединения на фоне эскалации отношений с Москвой.

«Тем временем Ирландии следует придерживаться активного нейтралитета, ориентированного на мир, включая развитие связей с государствами-единомышленниками, особенно в странах глобального Юга», — резюмировал эксперт.

Что в России говорят о возможном расширении НАТО?

Дискуссия вокруг вступления Ирландии в НАТО напрямую связана и с вопросом конфликта на Украине.

В начале ноября замглавы украинского МИД Сергей Кислица посетил Ирландию. На конференции, организованной Киевом, он заявил о якобы «российской угрозе» для островного государства, а также призывал начать вступление в Североатлантический альянс, назвав нейтралитет «атавизмом».

Он также привел Ирландии пример Швеции и Финляндии, которые отказались от курса на нейтралитет во внешней политике и вошли в НАТО

На это обратили внимание в МИД России. 14 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что такие высказывания говорят о попытке Киева навязать свой опыт Ирландии.

[Кислица], наверное, не додумался, что представляет плохой пример избавления от признаков «атавизма» (...) Видимо такую же судьбу потрошения страны НАТО Киев уготовил для Ирландии, как будто она без украинского опыта не разберется Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, что Дублин вправе самостоятельно решить этот вопрос.

Фото: Yves Herman / Reuters

В США участие в НАТО поставили под вопрос

На фоне дискуссий о возможном расширении альянса, в США сторонники президента Дональда Трампа и вовсе ставят актуальность объединения под вопрос.

9 декабря конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси выдвинул законопроект о выходе США из НАТО.

НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей собственной страны, а не социалистических стран Томас Масси член Палаты представителей от штата Кентукки

Конгрессмен также подчеркнул, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону

Этот законопроект имеет несколько важных деталей. Например, в нем указано, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как Запад не выполнил обещание СССР не расширять альянс на Восток. В частности, Масси напомнил, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году с целью сдерживания Москвы. Однако по окончании холодной войны альянс следовало расформировать, чтобы нормализовать отношения с СССР.

При этом он обратил внимание, что этого не произошло: «Несмотря на снижение своей значимости и предыдущие заверения об обратном, НАТО начала масштабное расширение на Восток в 1999 году, которое к 2025 году достигло кульминации в виде сухопутной границы с Российской Федерацией, опоясывающей Балтийское море».

Масси обратил внимание на то, что Россия последовательно называла в своих военных доктринах НАТО угрозой, однако США игнорировали эти предупреждения.