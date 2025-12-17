Реклама

18:56, 17 декабря 2025Культура

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» высказалась о деле Долиной

Певица Ольга Зарубина не испытала радости после решения суда по делу Долиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Певица Ольга Зарубина, известная по хиту «На теплоходе музыка играет», призналась, что для нее в деле певицы Ларисы Долиной еще остались непонятные моменты. Ее слова передает «МК».

Зарубина сказала, что не испытала радости от решения суда, потому что оно оказалось непонятным для нее.

«Радости особо нет, потому что я ничего не поняла. Конечно, правильно, что право на квартиру за покупательницей. Как дальше будет, покажет время. Непростая ситуация, запутанная», — сообщила звезда эстрады.

По словам Ольги, в итоге люди должны узнать правду, потому что «наше общество хочет понять все тонкости и все детали произошедшего».

Ранее стало известно, что Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье. Певец Юлиан рассказал, как отреагировали звезды на решение суда в отношении народной артистки России Ларисы Долиной и ее квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
