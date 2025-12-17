Избитый российский тренер по гандболу назвал сроки восстановления

Избитый гандбольный тренер Георгий Заикин: Пропущу минимум три игры

Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин, подвергшийся избиению, назвал сроки восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, он пропустит минимум три игры. Тренер добавил, что до сих пор находится в больнице, а с органами следствия взаимодействует его адвокат.

13 декабря Заикин рассказал о нападении на него в результате дорожного конфликта в Астрахани. Нападавший начал выламывать дверь автомобиля Заикина и угрожать расправой. Когда тренер вышел из машины, его избили до потери сознания.​

Заикин является главным тренером астраханского «Динамо» с 2024 года. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.