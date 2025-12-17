Коломойский: у Зеленского нет комплекса Наполеона, так как он проигрывает

У украинского лидера Владимира Зеленского нет «комплекса Наполеона», ведь для этого нужно побеждать. Такое заявление сделал украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Чтобы у кого-то был комплекс Наполеона, он должен побеждать. Когда ты проигрываешь, комплекс Наполеона не очень получается», — заявил он.

Комплексом Наполеона называют компенсацию чувства неполноценности через агрессивное поведение, стремление к доминированию и чрезмерные амбиции.

В ноябре Коломойский предрек Зеленскому отставку и назвал его Наполеоном. Telegram-канал «Политика страны» напомнил, что Коломойский в последнее время смягчил свою риторику в отношении Зеленского. Предполагается, что таким образом олигарх пытается добиться освобождения.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года, ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.