Командир «Ахмата» порассуждал о перспективах продвижения на одном направлении

Алаудинов: Подразделениям «Севера» принадлежит инициатива на сумском направлении

Сумское направление считается перспективным для движения российской армии, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Генерал-лейтенант отметил, что сейчас смежным подразделениям группировки «Север» принадлежит инициатива на данном участке фронта. Его рассуждения приводит РИА Новости.

Он отметил, что одно это направление значимо для войск. По данным Алаудинова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают ставку на дроны, пытаясь помешать продвижению российских сил.

Генерал подчеркнул, что российским военным удается оказывать противодействие.

«Нам удалось все-таки уже получить преимущество в небе на этих участках, потому что реально контролируем уже всю логистику противника на этих направлениях», — поделился Алаудинов.

До этого чеченский командир рассказал, что ВСУ уничтожают своих бойцов в Сумской области при угрозе пленения.