Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 17 декабря 2025Россия

Командир «Ахмата» порассуждал о перспективах продвижения на одном направлении

Алаудинов: Подразделениям «Севера» принадлежит инициатива на сумском направлении
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сумское направление считается перспективным для движения российской армии, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Генерал-лейтенант отметил, что сейчас смежным подразделениям группировки «Север» принадлежит инициатива на данном участке фронта. Его рассуждения приводит РИА Новости.

Он отметил, что одно это направление значимо для войск. По данным Алаудинова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают ставку на дроны, пытаясь помешать продвижению российских сил.

Генерал подчеркнул, что российским военным удается оказывать противодействие.

«Нам удалось все-таки уже получить преимущество в небе на этих участках, потому что реально контролируем уже всю логистику противника на этих направлениях», — поделился Алаудинов.

До этого чеченский командир рассказал, что ВСУ уничтожают своих бойцов в Сумской области при угрозе пленения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok