Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:06, 17 декабря 2025Из жизни

Кот выжил после стирки в стиральной машине

В Китае кот залез в стиральную машину и пережил цикл стирки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

В китайской провинции Цзянсу кот залез в стиральную машинку и пережил цикл стирки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Любопытный кот по кличке Цзиньтяо пробрался в барабан машины. Хозяйка не заметила его и запустила 10-минутную стирку. После окончания программы она стала вытаскивать белье и обнаружила питомца внутри: он был мокрым и дрожал. К облегчению женщины, кот отделался лишь покрасневшим носом и незначительными ушибами лап. Как только хозяйка вытерла и высушила Цзиньтяо, он сразу почувствовал себя лучше.

Видео с животным собрало более 217 тысяч лайков и вызвало бурную дискуссию: одни обвиняли владелицу в небрежности и жестокости, другие советовали всегда проверять барабан перед запуском. Хозяйка пообещала впредь быть внимательнее, но не ответила на вопросы о том, показывала ли она питомца ветеринару для проверки на внутренние травмы.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее домашний кот по кличке Шэдоу сбежал от хозяина-американца в канадских горах. Сотрудники национального парка нашли Шэдоу спустя пять месяцев после побега. Осмотр показал, что кот полностью здоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе в Одинцово

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Лурье расскажет о деле Долиной в «Пусть говорят»

    Посольство России указало на двойные стандарты Лондона

    Зарубежная авиакомпания заставила стюардесс чувствовать себя мужчинами в новой униформе

    Названа неожиданная связь между здоровьем десен и болезнями сердца

    В Раде обратились к ЕС словами «остался день»

    Найдены сходства бесследно пропавшего Усольцева с членом группы Дятлова

    Избитый российский тренер по гандболу назвал сроки восстановления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok