Кремль раскрыл ожидания от США

Песков: Кремль ожидает от США данных об итогах переговоров с Европой и Украиной

Кремль ожидает от США данных об итогах переговоров со странами Европы и Украиной по теме урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что по мере готовности, наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около двух часов.