Россия
10:05, 17 декабря 2025Россия

Власти рассказали о масштабных последствиях атаки ВСУ на российский регион

Вице-губернатор Руденко: После атаки ВСУ ранены двое, закрыты детсады и школы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

После атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край ранены двое жителей региона, готовится их перевод санитарной авиацией в краевую больницу. Об этом написал в Telegram вице-губернатор региона Александр Руденко.

По словам представителя власти, в регионе временно закрыты множество учебных заведений, в том числе детсадов. Причина — в отключении воды, тепла и электричества после атаки.

«Приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. По ступенчатому расписанию работают пять школ», — рассказал о масштабных последствиях удара ВСУ Руденко.

Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате на территории предприятия начался пожар.

