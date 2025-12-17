Реклама

Лавров обвинил Европу в подрыве усилий Трампа по Украине

Лавров: Европа срывает усилия Трампа, покушаясь на собственность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны срывают работу администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Европа срывает усилия администрации Дональда Трампа, игнорируя международное право и даже покушаясь на собственность, совсем недавно объявленную Западом неприкосновенной», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявлял, что на примере ситуации с замороженными активами России прослеживается генетическая тяга европейцев к воровству.

17 декабря портал Euractiv сообщил, что власти Бельгии по-прежнему не поддержали план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки ЕС подтолкнуть ее к этому решению. Премьер-министр страны Барт де Вевер не высказался в поддержку плана, вновь напомнив о рисках для бельгийской экономики.

