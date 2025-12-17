Лавров раскрыл отличие администраций Трампа и Байдена

Лавров: Администрация Трампа лучше неспособной разговаривать команды Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа лучше команды бывшего американского лидера Джо Байдена, которая не была способна разговаривать. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москву очень тревожат действия Военно-морских сил США и воинственные заявления Пентагона. Он подчеркнул, что это подрывает надежду на то, что в рамках нынешних сил на международной арене можно договариваться.

«Но тем не менее открытость к диалогу США сохраняют (...) Мы приветствуем позитивное отличие нынешней администрации от администрации Байдена, которая вообще ни с кем и ни о чем не хотела разговаривать, да и сама не была способна на какие-то мало-мальски значимые поступки», — сказал он.

Ранее Лавров обвинил Европу в подрыве усилий Трампа по Украине. По его словам, Европа также игнорирует международное право и покушается на собственность, совсем недавно объявленную Западом неприкосновенной.