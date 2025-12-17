Реклама

15:07, 17 декабря 2025Мир

Лавров раскрыл отличие администраций Трампа и Байдена

Лавров: Администрация Трампа лучше неспособной разговаривать команды Байдена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа лучше команды бывшего американского лидера Джо Байдена, которая не была способна разговаривать. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москву очень тревожат действия Военно-морских сил США и воинственные заявления Пентагона. Он подчеркнул, что это подрывает надежду на то, что в рамках нынешних сил на международной арене можно договариваться.

«Но тем не менее открытость к диалогу США сохраняют (...) Мы приветствуем позитивное отличие нынешней администрации от администрации Байдена, которая вообще ни с кем и ни о чем не хотела разговаривать, да и сама не была способна на какие-то мало-мальски значимые поступки», — сказал он.

Ранее Лавров обвинил Европу в подрыве усилий Трампа по Украине. По его словам, Европа также игнорирует международное право и покушается на собственность, совсем недавно объявленную Западом неприкосновенной.

