Ледяное цунами в российском регионе сняли на видео

Ледяное цунами на реке в Бурятии сняли на видео

На реке в Бурятии произошло ледяное цунами. Внимание на необычное явление, попавшее на видео, обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о реке Турка. На записи, снятой очевидцем, можно заметить, как лед поднимается и идет по реке волнами. Мужчина отметил, что поток воды был настолько сильным, что сносил все на своем пути. «Смотрите, что идет. Волна! Адреналина полные... Не знаю, что. Это было что-то», — прокомментировал увиденное он.

Ранее в декабре на озере Байкал у острова Ольхон зафиксировали выброс метана. На сделанных очевидцами кадрах столб огня пробивается сквозь лед после того, как мужчина подносит к ледяной корке спичку.