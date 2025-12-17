Реклама

02:28, 17 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко неожиданно высказался о Крыме

Лукашенко: Украинцы сами отдали Крым России и не собирались за него воевать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно высказался по вопросу принадлежности Крыма, заявив, что украинцы сами отдали его России и не собирались за него воевать. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

По его словам, сегодня украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, заявляют, что Крым украинский. Белорусский лидер напомнил, что в 2014 году российским солдатам не пришлось стрелять, потому что за полуостров «никто не воевал и не сражался».

«Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины. Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам», — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что предупреждал американского президента Дональда Трампа о невозможности быстро решить конфликт на Украине. «Я ему прямо сказал, что это не короткий период. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится», — поделился он.

