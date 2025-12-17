Лукашенко рассказал о разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске

Лукашенко предупреждал Трампа, что решить конфликт на Украине с наскока нельзя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предупреждал американского коллегу Дональда Трампа о невозможности решить конфликт на Украине с наскока. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко уточнил, что провел разговор с Трампом перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, в ходе которого посоветовал ему «настроиться на тяжелую работу».

«Я ему прямо сказал, что это не короткий период. (...) С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится», — поделился белорусский лидер.

В ходе интервью Лукашенко предрек исчезновение Украины в случае продолжения конфликта. Помимо этого, он посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой, а также призвал Европу перестать поставлять Украине новые вооружения.