Масштабы падения российского автопрома оценили

«Автостат»: Выпуск автомобилей в России снизился на два процента

С начала года в России собрали 707,4 тысячи автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если сравнивать с результатами за 11 месяцев 2024 года, то снижение составит два процента. Кроме того, в ноябре российский автопром выпустил 68,8 тысячи легковых автомобилей, или на полпроцента меньше, чем в последний месяц осени прошлого года.

Целиков отметил, что приведенная им статистика включает также сборку в Белоруссии автомобилей Belgee, предназначенных исключительно для российского рынка.

«Почти 40 процентов российского автопрома обеспечивает АвтоВАЗ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года автомобильный рынок России опустился в Европе на четвертое место. На первом месте оказалась Германия, где в последний месяц осени удалось реализовать 250 671 автомобиль. В России по итогам ноября продали 127 921 новую легковушку.

Прогнозируется, что в 2026 году продажи новых автомобилей упадут на 200 тысяч штук по сравнению с 2025 годом.