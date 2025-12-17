Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:10, 17 декабря 2025Экономика

Масштабы падения российского автопрома оценили

«Автостат»: Выпуск автомобилей в России снизился на два процента
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С начала года в России собрали 707,4 тысячи автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если сравнивать с результатами за 11 месяцев 2024 года, то снижение составит два процента. Кроме того, в ноябре российский автопром выпустил 68,8 тысячи легковых автомобилей, или на полпроцента меньше, чем в последний месяц осени прошлого года.

Целиков отметил, что приведенная им статистика включает также сборку в Белоруссии автомобилей Belgee, предназначенных исключительно для российского рынка.

«Почти 40 процентов российского автопрома обеспечивает АвтоВАЗ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года автомобильный рынок России опустился в Европе на четвертое место. На первом месте оказалась Германия, где в последний месяц осени удалось реализовать 250 671 автомобиль. В России по итогам ноября продали 127 921 новую легковушку.

Прогнозируется, что в 2026 году продажи новых автомобилей упадут на 200 тысяч штук по сравнению с 2025 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке прорыва ВСУ на территорию России

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    В ЕС испугались репутационных потерь из-за вопроса изъятия российских активов

    Четверых бойцов СВО похоронили в российском регионе

    В Италии назвали повод для начала общеевропейской войны против России

    Дома и автопарк экс-главы ФНС российского региона конфисковали

    Финляндия отказалась помогать Украине своими средствами

    В МИД России дополнили слова Лукашенко про «спящего медведя»

    Масштабы падения российского автопрома оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok