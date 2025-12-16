Реклама

22:39, 16 декабря 2025Мир

Министерство войны США решило изменить число генералов

WP: Пентагон запланировал масштабные перестановки сил в вооруженных силах США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Высокопоставленные чиновники Пентагона начали готовить план, согласно которому статус нескольких крупных штабов американских вооруженных сил понизится. Об изменении баланса между высшими генералами в рамках масштабной консолидации сообщает The Washington Post.

Если документ примут, то он приведет к одним из самых значительных изменений в высших эшелонах армии Соединенных Штатов за последние десятилетия. Так, будет выполнено обещание главы Министерства войны (бывшее Министерство обороны — прим. «Ленты.ру») Пита Хегсета, который намерен урезать количество четырехзвездных генералов в армии, уточняет издание.

По данным источников, глава оборонного ведомства планирует уменьшить значение штаб-квартир Центрального, Европейского и Африканского командований, передав их под контроль новой организации, известной как Международное командование США.

Данные шаги могут перенаправить усилия Вашингтона по распределению ресурсов с Ближнего Востока и Европы в сторону расширения военных операций в Западном полушарии. Команда Хегсета уже разъяснила, что не собирается комментировать «слухи о внутренних обсуждениях» или «вопросы, предшествующие принятию решения».

Два источника сообщают, что Пентагон практически не предоставил Конгрессу никаких данных. Такое отсутствие коммуникации вызвало обеспокоенность среди членов возглавляемых республиканцами комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам. Высшее командование находится в режиме ожидания более подробной информации, уточнили официальные лица.

Ранее издание Foreign Policy писало, что Пентагон перестал считать Россию своим потенциальным противником в военных играх вне блока НАТО. Решение связывают со стремлением президента США Дональда Трампа выстроить новые отношения с Москвой.

