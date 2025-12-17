Мирные жители попали под массированный удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил о десяти пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области

Десять человек пострадали при массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Замостье FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Одного человека спасти не удалось. Еще двоих мужчин доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы самообороны.

В этом же населенном пункте дрон ударил по другой машине, в которой находилась супружеская пара. Их также доставили в медицинское учреждение.

«В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них — подросток. Пятнадцатилетнюю девочку и троих взрослых, получивших баротравмы, госпитализировали в больницы города Белгорода», — написал глава области.

В ночь на 17 декабря система противовоздушной обороны России уничтожила 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Минобороны, больше всего дронов силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем и Ростовской областью.