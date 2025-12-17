Москвичка нашла кусок металла в купленных для ребенка пельменях

Москвичка купила пельмени, подала их ребенку и нашла в еде кусок металла

Москвичка нашла кусок металла в пельменях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованной записи горожанка показывает процесс извлечения инородного предмета из фарша. Им оказался кусок металла длиной около сантиметра.

«Ребенок чуть зуб не сломал!» — возмутилась россиянка. На видео заметно, что пельмени лежат в детской тарелке. Москвичка пояснила, что некая «фирма» проигнорировала ее претензию. Идет речь о продавце или об изготовителе, в материале не уточняется.

Ранее другая жительница Москвы нашла кусок пластика в твороге из «ВкусВилла». Девушка обратилась в техподдержку, где ей пообещали, что технологи возьмут творог на контроль. Также ей предложили вернуть потраченные деньги бонусами.