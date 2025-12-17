Мужчина домогался незнакомок на пляже под видом терапии прикосновений

В городе Хоув, Великобритания, 59-летний Фаттах Деррахи признался в домогательствах к девяти незнакомкам. Об этом сообщает Daily Mail.

Деррахи находил своих жертв на пляжах по утрам. Он подходил к женщинам, которые занимались спортом на набережной, говорил, что у них очень хорошая энергия, а потом предлагал попробовать терапию прикосновений. Под видом психологической помощи Деррахи домогался женщин, касаясь их интимных мест.

В действительности мужчина работал шеф-поваром в доме престарелых. После ареста выяснилось, что Деррахи совершал сексуальные преступления с 2021 по 2025 год. Теперь он ожидает приговора.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, судят парамедика Джеймса Мелади. Его обвиняют в том, что он воспользовался состоянием пациентки, нуждавшейся в неотложной помощи, и надругался над ней.

