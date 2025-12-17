Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:05, 17 декабря 2025Из жизни

Мужчина помог родственнику и разбогател на восемь миллионов рублей

В США мужчина помог родственнику и выиграл в лотерею восемь миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom  

Житель штата Мэриленд, США, получил счастливый лотерейный билет в обмен на помощь родственнику. Об этом пишет UPI.

Счастливчик рассказал, что недавно помог родственнику, и тот решил отплатить ему, купив в подарок лотерейный билет. После этого родственник сразу же позвонил ему и сообщил о выигрыше, который, по его словам, составлял 100 долларов (восемь тысяч рублей).

Мужчина уже обрадовался, однако родственник вдруг сказал, что ошибся: на самом деле он разбогател на 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей), но он не сразу увидел еще несколько нулей.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«В это невозможно поверить. Я никогда ничего не выигрывал», — признался победитель лотереи. Он не сказал, как планирует распорядиться призовыми деньгами.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, решил поучаствовать в лотерее от скуки и сорвал джекпот. Он планирует инвестировать полученные деньги, а часть из них потратить на покупку нового пикапа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Сидни Суини обругали в сети из-за глубокого декольте на премьере фильма

    Украина начала эвакуацию еще из одного города

    Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

    На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

    Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

    ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

    Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok