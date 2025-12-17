Реклама

19:01, 17 декабря 2025

Мужчина восемь раз ударил ножом 11-летнюю туристку в Европе

The Sun: Гражданин Румынии восемь раз ударил ножом 11-летнюю туристку в Лондоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: thesun.co.uk

Приехавшая с матерью на концерт Тейлор Свифт 11-летняя туристка стала жертвой нападения в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в Лондоне, Великобритания, в августе 2024 года, однако подробности происшествия появились недавно. 33-летний гражданин Румынии Иоан Александр Пинтару подкараулил несовершеннолетнюю путешественницу на выходе из магазина Lego на Лестер-сквер. Мужчина схватил девочку за голову и восемь раз ударил ножом.

Пострадавшая родом из Австралии получила ранения лица, плеча, запястья и шеи. Срочную помощь ей оказала случайная прохожая, оказавшаяся медсестрой, а преступника повалил на землю охранник. Девочку госпитализировали, она выжила и дала показания против нападавшего.

Во время следствия выяснилось, что у себя на родине мужчина лечился в психиатрической больнице. Свои действия он объяснил тем, будто верил, что за ним следят. В суде он признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент его приговорили к заключению под стражу на неопределенный срок до окончательного решения. Судебные тяжбы по делу продолжаются.

Ранее бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете универмага Macy's Herald Square в Нью-Йорке. Там же на Таймс-сквер мужчина набросился на двух туристов.

    Обсудить
