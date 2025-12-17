На «Горбушке» затопило склады с Apple на десятки миллионов рублей

Восемь складских офисов с техникой Apple полностью затопило на «Горбушке» в Москве — ущерб составил более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной потопа в здании в Багратионовском проезде стал прорыв трубы на седьмом этаже. Известно, что недавно там разбилось окно, которое впоследствии поменяли. Позже сотрудники управляющей компании включили отопление: после подачи давления трубу вырвало. Поток кипятка затопил целый пролет семиэтажного здания.

