Экономика
11:01, 17 декабря 2025

На «Горбушке» затопило склады с Apple на десятки миллионов рублей

На «Горбушке» затопило склады с Apple на 30 миллионов рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Восемь складских офисов с техникой Apple полностью затопило на «Горбушке» в Москве — ущерб составил более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной потопа в здании в Багратионовском проезде стал прорыв трубы на седьмом этаже. Известно, что недавно там разбилось окно, которое впоследствии поменяли. Позже сотрудники управляющей компании включили отопление: после подачи давления трубу вырвало. Поток кипятка затопил целый пролет семиэтажного здания.

Ранее сообщалось, что в городе Тулун Иркутской области при температуре воздуха минус 50 градусов было зафиксировано шесть прорывов на теплосетях за два дня. Аварии произошли на улицах Ленина, Тухачевского и Павлова, подвалы местных домов затопило водой. Коммунальщики оперативно восстановили теплоснабжение.

