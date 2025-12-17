На острове в Европе нашли останки пропавшей без вести год назад туристки

На греческом острове Сикинос нашли человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат одной из европейских туристок, пропавших без вести год назад. Об этом сообщает портал Tovima.com.
Уточняется, что скелет обнаружил местный охотник в труднодоступном районе. Он немедленно сообщил о своей находке полицейским, которые прибыли на место и извлекли останки. Рядом лежали личные вещи одной из француженок, исчезнувших во время похода по острову в 2024 году.
Останки отправят в Афинскую судебно-медицинскую службу для официальной идентификации. Специалисты изучат все имеющиеся доказательства, чтобы установить точные обстоятельства кончины женщины.
Тем временем местные власти начали масштабную операцию по поиску второй пропавшей туристки. В ней принимают участие пожарные, волонтеры, специально обученные собаки и профессиональные дроны.
По данным источника, две француженки, 73 и 64 лет, проживали в разных отелях на острове Сикинос. Предположительно, они познакомились во время отдыха и решили отправиться в совместный поход.
Последний контакт одной из женщин был с владельцем отеля, где она жила. Туристка отправила ему сообщение, в котором написала, что споткнулась, упала и плохо себя чувствует, и селфи. Француженка не смогла сообщить свое точное местоположение, и вскоре связь с ней пропала.