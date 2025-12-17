Коломойский объяснил приостановку коррупционного расследования «междусобойчиком»

Коломойский: Главной целью антикоррупционных структур было смещение Ермака

Главной целью антикоррупционных структур на Украине было смещение экс-главы офиса президента Андрея Ермака с должности. Такое заявление сделал украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Коломойский предположил, что НАБУпрекратило публикацию пленок по делу [бизнесмена Тимура] Миндича, потому что "междусобойчик заключили"», — сказано в публикации.

По его словам, на приостановку антикоррупционного расследования может указывать освобождение из-под стражи детективов антикоррупционных структур, против которых на Украине выдвигались обвинения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы. Позже последовало масштабное расследование в отношении крупных украинских чиновников, что привело к отставке Ермака в конце ноября.