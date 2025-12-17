На Украине признали потерю Серебрянки и продвижение ВС РФ в Северске

DS: ВС РФ взяли Серебрянку и продвинулись в Северске

Украинский аналитический ресурс Deep State признал потерю Серебрянки и продвижение российских войск в Северске. Об этом указано в Telegram-канале ресурса.

«[ВС РФ взяли] Серебрянку , а также продвинулись вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном», — указано в сообщении.

11 декабря в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.