На Украине рассказали об одной проблеме из-за израильского паспорта «кошелька» Зеленского

НАБУ: Экстрадицию Миндича усложняет его израильское гражданство

Экстрадицию замешанного в коррупционных схемах украинского предпринимателя Тимура Миндича, из-за близости к президенту страны Владимиру Зеленскому, также известного как «кошелек» главы государства, усложняет наличие у него израильского гражданства. Об этом заявил руководитель детективного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов в интервью «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос экстрадиции Миндича и его финансиста Александра Цукермана, однако существует негативная тенденция, когда уехавшие за рубеж избегают возвращения на Украину из соображений безопасности, так как в стране идет вооруженный конфликт.

«Ключевое для нас — чтобы эти люди не избежали ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека граждане Израиля, скрывающиеся в Израиле», — уточнил Абакумов.

Ранее стало известно, что бизнесмен Александр Горбуненко, которого связывают с Тимуром Миндичем, проживает с супругой в апартаментах за полмиллиона долларов во Флориде. На его имя во Флориде также зарегистрирована коммерческая фирма Gorvina.world, созданная в январе 2023 года. Ее юридический адрес совпадает с его апартаментами в городе Авентура.