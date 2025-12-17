Начались поиски распространяющего фейки о Российской армии мужчины

В Петербурге следователи ищут распространяющего фейки о ВС РФ мужчины

В Санкт-Петербурге следователи начали поиски мужчины, подозреваемого в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По версии следствия, фигурант не позднее 13 апреля разместил на своей странице в одной из социальных сетей ложную информацию о Российской армии.

Ранее в Москве суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Московской области за пост с фейками о ВС России.