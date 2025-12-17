Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 17 декабря 2025Силовые структуры

Начались поиски распространяющего фейки о Российской армии мужчины

В Петербурге следователи ищут распространяющего фейки о ВС РФ мужчины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи начали поиски мужчины, подозреваемого в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По версии следствия, фигурант не позднее 13 апреля разместил на своей странице в одной из социальных сетей ложную информацию о Российской армии.

Ранее в Москве суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Московской области за пост с фейками о ВС России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok