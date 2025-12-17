Найден способ замедлить старение и продлить жизнь

Aging Cell: Усиление работы белка COX7RP может продлевать жизнь у мышей

Японские ученые показали, что усиление работы одного митохондриального белка может продлевать жизнь и замедлять старение у мышей. В исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell, у животных с повышенной выработкой белка COX7RP средняя продолжительность жизни увеличилась на 6,6 процента, а показатели «здорового долголетия» оказались заметно лучше, чем у контрольной группы.

COX7RP участвует в сборке так называемых дыхательных суперкомплексов митохондрий — структур, которые повышают эффективность выработки энергии и снижают уровень окислительного стресса. Анализ тканей показал, что митохондрии у модифицированных мышей работали стабильнее и производили больше энергии, что сопровождалось улучшением ключевых молекулярных маркеров старения.

На уровне организма это выражалось в лучшей регуляции уровня глюкозы, снижении жирных кислот в крови и повышенной мышечной выносливости — факторах, напрямую связанных с сохранением активности в пожилом возрасте. По словам авторов, подобные эффекты особенно ценны, поскольку были получены не на модели болезни, а в «обычных» условиях старения.

Исследователи подчеркивают, что выводы пока относятся только к животным, однако работа указывает на перспективное направление: препараты или добавки, улучшающие работу митохондрий и их энергетических комплексов, в будущем могут стать инструментом замедления возрастных изменений и профилактики метаболических заболеваний у человека.

