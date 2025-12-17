Реклама

Наука и техника
19:13, 17 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Названа уникальность российской ракетной системы С-500

Военный эксперт Леонков: Аналогов ракетной системе С-500 в мире нет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Особенность российской ракетной системы С-500 состоит в ее способности защищать от воздушных и космических объектов нападения, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство. Данное оружие может уничтожать цели в ближнем космосе.

Эксперт отметил, что С-500 задумывался как промежуточная система противовоздушной обороны (ПВО) - противоракетной обороны (ПРО) между комплексами ПВО, венцом которых являются комплексы С-400 и С-300В4 и комплексы, которые специализируются на противоракетной обороне. Речь идет о А-135 «Амур» и А-235 «Нудоль», работы над которыми еще не завершены.

«Мы создали комплекс, который при создании воздушно-космической обороны будет занимать промежуточную позицию. То есть его дальность и высота применения позволяют работать как по воздушным, так и по космическим объектам. Аналогов такой системы, которая бы одновременно работала и по воздушным, и по космическим целям, в мире нет», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что С-500 по своим техническим характеристикам превосходит американские комплексы, которые в США считаются современными и войдут в основу системы противовоздушно-противоракетной обороны, которая называется «Золотой купол», пояснил Леонков.

В октябре западное издание Army Recognition писало, что «Посейдон» может стать «запасным» элементом ядерной триады России, который будет атаковать цели из засады. В критической ситуации аппарат могут подготовить для зависания на глубине, что позволит внезапно атаковать цель.

