13:30, 17 декабря 2025Забота о себе

Названы появляющиеся в среднем возрасте признаки деменции

Ученый Франк: Потеря уверенности в себе повышает риск деменции в старости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Университетского колледжа Лондона назвали шесть симптомов, появление которых в среднем возрасте повышает риск развития деменции в старости. Их ведущий автор исследования Филипп Франк раскрыл изданию Independent.

Франк рассказал, что потеря уверенности в себе в среднем возрасте повышает риск развития слабоумия на 51 процент. У людей, которые говорили, что не в состоянии справиться со своими проблемами, вероятность когнитивных нарушений оказалась на 49 процентов выше, а у тех, кто не испытывал теплых чувств и привязанности к другим, — на 44 процента.

По словам ученого, также риск деменции повышали ощущение постоянного напряжения (на 34 процента) и недовольство выполненными задачами (на 33 процента). У тех, кто испытывал трудности с концентрацией внимания, вероятность деменции была выше на 29 процентов.

Франк подчеркнул, что все названые симптомы могут проявляться при депрессии. Однако, по его словам, сама по себе депрессия не связана с когнитивными нарушениями в старости.

Ранее врач-гериатр Кирилл Прощаев рассказал, какие факторы сильнее всего угрожают здоровью мозга после 40 лет. По словам Прощаева, мозгу вредят проблемы со слухом, гипертония, курение и отсутствие физической активности.

