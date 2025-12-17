Названы самые значимые для экономики России события 2025 года

Аналитик Джиоев: Самыми значимыми в 2025-м стали снижение ставки и повышение НДС

Самыми значимыми для экономики России событиями 2025 года стали снижение ставки и повышение НДС. Важные события назвал «Ленте.ру» аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По мнению эксперта, ключевыми для рынка стали смягчение Центробанком денежно-кредитной политики и объявленное повышение ставки НДС на два процента — последнее вступит в силу в следующем году, но влияние этого шага уже сейчас закладывается в ожидания рынка и бизнеса.

«Оба фактора будут ощутимы. Мы ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится и в 2026 году. Это как минимум перестанет сдерживать экономическую активность, а при благоприятных условиях может придать экономике дополнительный импульс — прежде всего через кредитование, инвестиции и потребительский спрос», — пояснил Джиоев.

В 2025 году самым неожиданным стали очередные изменения в налоговом законодательстве, которые привели к пересмотру ожиданий по дальнейшей траектории ключевой ставки. При этом нельзя не отметить укрепление рубля, которое внесло вклад в замедление инфляционных процессов. В дальнейшем долгосрочные последствия для российского рынка несут рост налоговой нагрузки, включая изменения по НДФЛ, НДС и налогу на прибыль. Минфин последовательно смещает акцент на внутренние источники доходов бюджета, что снижает зависимость российской экономики от внешних факторов, заявил Джиоев.

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, в нынешнем десятилетии мировую экономику ждет самое продолжительное замедление роста. Средний показатель роста мирового ВВП в текущем десятилетии составит всего 2,5 процента. К числу тех вызовов, которые могут оказать на мировую экономику разрушительное воздействие, он отнес тектонические сдвиги в глобальных торговых отношениях, рост протекционизма, деформацию логистических цепочек, повышенную волатильность финансовых рынков, углубление социально-экономических и технологических разрывов между странами.