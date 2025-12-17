Реклама

12:33, 17 декабря 2025Забота о себе

Названы типичные характеристики боли в спине при раке

Специалист Арчболд назвала легкий дискомфорт в спине типичным для рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

В большинстве случаев боль в спине является мышечной, но в редких случаях она указывает на рак поджелудочной железы, предупредила представитель организации по профилактике рака Хизер Арчболд. Типичные характеристики боли при этом диагнозе она назвала в беседе с Independent.

Специалист рассказала, что при раке поджелудочной железы боль обычно ощущается в области живота и спины. По ее словам, наиболее часто дискомфорт локализуется там, где располагается бретелька бюстгальтера. «Особенно типично, если это легкий дискомфорт, который со временем усиливается, или если его можно облегчить, наклонившись вперед», — отметила Арчболд.

Она подчеркнула, что при раке поджелудочной железы боль редко бывает единственным симптомом. Также человек может замечать необъяснимую потерю веса, желтуху и постоянную усталость. К симптомам заболевания Арчболд отнесла внезапно развившийся диабет и изменения стула и цвета мочи. «Например, моча может стать более темной или стул начинает очень плохо смываться», — рассказала специалист.

Арчболд подчеркнула, что появление боли и других выраженных симптомов обычно указывает на то, что онкологический процесс находится на запущенной стадии. Чтобы вовремя выявить болезнь, она рекомендовала регулярно проходить профилактические осмотры, даже при отсутствии каких-либо симптомов.

Ранее тренер Ирина Мальцева рассказала о причинах боли в боку. По ее словам, острая колющая боль чаще всего возникает из-за спазма диафрагмы, но иногда может указывать на проблемы с желчным пузырем, ЖКТ, сердцем или даже аппендиксом.

