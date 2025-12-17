Реклама

18:47, 17 декабря 2025

Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

В Великобритании небо стало ярко-розовым из-за редкого явления и напугало людей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании небо окрасилось в необычный цвет из-за редкого явления и напугало людей. Об этом пишет Daily Mail.

Британцы заметили, что на улицы опустился туман ярко-розового оттенка. Нетипичный цвет напугал очевидцев, но синоптики не видят в этом ничего опасного.

В Метеорологической службе Великобритании рассказали, что такой эффект возникает, когда солнечный свет проходит через мелкие частицы — влагу или пыль — содержащиеся в тумане. В итоге синие оттенки рассеиваются, а красные и розовые становятся доминирующими.

«По сути, это восход солнца, пробивающийся сквозь туман, что и создает розоватый оттенок», — пояснил представитель Метеорологической службы Грэм Мэдж.

Очевидцы делились в соцсетях фотографиями и видео редкого явления. Пользователи сети подчеркивали, что кадры сделаны без наложения фильтров и сравнивали цвет неба с эстетикой «Барби». При этом у некоторых жителей нетипичный оттенок вызвал опасения.

Ранее редкое явление заметили в Москве — над городом появилось солнечное гало. Это явление возникает в холодную погоду и представляет собой дугу или столб света, опоясывающий Солнце. Гало появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света взаимодействуют с маленькими ледяными кристаллами. Преломляясь, они создают красивое сияние.

