Некоторым россиянам предсказали массовые увольнения

Кадровый аналитик Митрофанова: Сокращения затронут страхование и банки

Российскому рынку труда предстоит пережить волну сокращений, которые особенно заметны в банковском секторе, а также сферах услуг и страхования. Об этом заявила учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова. Ее процитировало «Москва24».

По ее словам, в первую очередь, сокращения затрагивают офисных работников, так как бизнес стремится удержать производственный персонал.

Митрофанова объяснила, что предприниматели стремятся оптимизировать расходы. В частности, сфера услуг активно внедряет инструменты искусственного интеллекта. Таковыми, например, являются чат-боты для общения с клиентами. Кроме того, благодаря порталу «Госуслуги» риску сокращений стал особенно подвержен административный персонал на государственной службе.

В ретейле положение дел менее однозначное. С одной стороны, сокращения могут прокатиться по крупным магазинам, которым приходится выдерживать конкуренцию с маркетплейсами. С другой, небольшие торговые точки возле дома имеют все шансы сохранится, за счет своего удобства и близости к покупателю.

Митрофанова подчеркнула, что сокращения едва ли грозят представителям социально значимых профессий. Например, в стране сохраняется спрос на врачей и учителей.

Ранее сообщалось о том, что все больше россиян замечают рост числа увольнений среди их близких и знакомых.