Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 17 декабря 2025Мир

Немцы захотели закрыть «Русский дом»

SZ: Христианские демократы и «Зеленые» хотят закрыть «Русский дом» в Берлине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Члены правящей в Германии Христианско-демократический союза (ХДС) и партии «Зеленых» выступают за закрытие «Русского дома» в Берлине. Об этом пишет газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Это политический инструмент России, который нагло обходит санкции и должен быть немедленно закрыт», — заявил изданию эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер.

Депутат бундестага от «Зеленых» Робин Вагенер также захотел закрытия «Русского дома». Парламентарий назвал его «пропагандистским учреждением, до сих пор получающим деньги Германии».

Кроме того, берлинская прокуратура сообщила SZ, что сейчас ведется расследование «в отношении арендаторов "Русского дома" за нарушение Закона о внешней торговле и платежах».

Ранее председатель комитета бундестага по обороне от ХДС Томас Ревекамп призвал власти ФРГ «внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию» на украинской территории. По его словам, без ввода немецких войск невозможно установление мира на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Российский проект стал претендентом на «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok