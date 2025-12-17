SZ: Христианские демократы и «Зеленые» хотят закрыть «Русский дом» в Берлине

Члены правящей в Германии Христианско-демократический союза (ХДС) и партии «Зеленых» выступают за закрытие «Русского дома» в Берлине. Об этом пишет газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Это политический инструмент России, который нагло обходит санкции и должен быть немедленно закрыт», — заявил изданию эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер.

Депутат бундестага от «Зеленых» Робин Вагенер также захотел закрытия «Русского дома». Парламентарий назвал его «пропагандистским учреждением, до сих пор получающим деньги Германии».

Кроме того, берлинская прокуратура сообщила SZ, что сейчас ведется расследование «в отношении арендаторов "Русского дома" за нарушение Закона о внешней торговле и платежах».

Ранее председатель комитета бундестага по обороне от ХДС Томас Ревекамп призвал власти ФРГ «внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию» на украинской территории. По его словам, без ввода немецких войск невозможно установление мира на Украине.